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07.11.2017 12:10 На Куликовом поле призывников проводили на службу в армию "Вести-Тула"





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По традиции церемония началась с литии по всем героям, павшим в сражениях за Отечество. Сотрудники музея Куликова поля рассказали призывникам о великом Донском побоище. Родные и близкие проводили хлебом и солью. А ветераны боевых действий произнесли напутственные слова.



Символично, что в этом году День народного единства совпал с празднованием дня Казанской иконы Божией Матери. Именно эту икону внесли Минин и Пожарский в 1612-ом году в освобождённую от польских интервентов Москву.



На Куликовом поле прошли проводы новобранцев в армию. Кстати в этом году подобная церемония прошла на всех ратных полях страны - Куликовом, Бородинском и Прохоровском. В селе Монастырщине на Куликовом поле провожали новобранцев из Тульской и Рязанской областей.По традиции церемония началась с литии по всем героям, павшим в сражениях за Отечество. Сотрудники музея Куликова поля рассказали призывникам о великом Донском побоище. Родные и близкие проводили хлебом и солью. А ветераны боевых действий произнесли напутственные слова.Символично, что в этом году День народного единства совпал с празднованием дня Казанской иконы Божией Матери. Именно эту икону внесли Минин и Пожарский в 1612-ом году в освобождённую от польских интервентов Москву.









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