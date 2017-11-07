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07.11.2017 12:02 90 лет назад родился Аркадий Георгиевич Шипунов "Вести-Тула"





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Выпускник Тульского механического института, он более сорока лет возглавлял знаменитое на весь мир тульское КБ приборостроения. В сотрудничестве с другим мэтром оборонной отрасли - Василием Грязевым – он создал унифицированную систему отечественного малокалиберного артиллерийского вооружения, от стрелкового оружия до высокоточных ракетных комплексов для всех видов вооруженных сил страны.



До конца своих дней Шипунов был полон планов, генерировал идеи, предлагал новые направления деятельности предприятия, продолжая трудовую и научную деятельность.







Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения Аркадия Георгиевича Шипунова, выдающегося тульского оружейника, основателя современной научно-конструкторской школы проектирования высокоточного управляемого и стрелково-пушечного оружия.Выпускник Тульского механического института, он более сорока лет возглавлял знаменитое на весь мир тульское КБ приборостроения. В сотрудничестве с другим мэтром оборонной отрасли - Василием Грязевым – он создал унифицированную систему отечественного малокалиберного артиллерийского вооружения, от стрелкового оружия до высокоточных ракетных комплексов для всех видов вооруженных сил страны.До конца своих дней Шипунов был полон планов, генерировал идеи, предлагал новые направления деятельности предприятия, продолжая трудовую и научную деятельность.

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