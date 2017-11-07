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07.11.2017 11:53 115 лет назад в Туле был открыт первый в России вытрезвитель "Вести-Тула"





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Основной целью приюта было спасение замерзающих под открытым небом «перебравших» хмельного тульских оружейников. Позже подобные приюты стали открываться во многих губернских городах. В октябре 2011-ого все медицинские вытрезвители на территории России были закрыты. Сейчас их функции призвана исполнять служба скорой медицинской помощи.







В этот день, 115 лет назад, в Туле был открыт первый в России вытрезвитель, именовавшийся «Приютом для опьяневших». Содержался он за счёт городской казны. Организовал его врач Федор Сергеевич Архангельский.Основной целью приюта было спасение замерзающих под открытым небом «перебравших» хмельного тульских оружейников. Позже подобные приюты стали открываться во многих губернских городах. В октябре 2011-ого все медицинские вытрезвители на территории России были закрыты. Сейчас их функции призвана исполнять служба скорой медицинской помощи.

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