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07.11.2017 11:34 В Липках три человека могли отравиться угарным газом "Вести-Тула"





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По результатам проверки следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».



Основная версия причины смерти людей - отравление угарным газом. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наша съёмочная группа уже выехала на место событий и чуть позже мы сообщим подробности этой трагедии.





Тела трёх погибших были обнаружены вечером 4-ого ноября в многоквартирном доме в Липках Киреевского района. Еще двое пострадавших госпитализированы.По результатам проверки следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».Основная версия причины смерти людей - отравление угарным газом. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наша съёмочная группа уже выехала на место событий и чуть позже мы сообщим подробности этой трагедии.

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