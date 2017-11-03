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03.11.2017 19:09 Тульские музеи приглашают на «Ночь искусств» "Вести-Тула"





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«У нас запланировано сразу несколько мероприятий. На одном из мастер-классов мы сделаем куклу-революционерку, на другом – тарелку в стили агитационного фарфора. Также мы приглашаем всех любителей авангарда на интересную экскурсию», - рассказывает заведующая отделом развития и инновационной деятельности Тульского областного Художественного музея Юлия Корнакова.



Стать на одну ночь участником Первой мировой войны или, например, революционером предлагает музейно-выставочный комплекс кремля. А после такого насыщенного, активного отдыха поздним вечером, можно посетить еще все кремлёвские экспозиции.



Как рассказала заведующая Тульским военно-историческим музеем Ирина Авдюшкина, «…подготовлено сразу несколько интерактивных станций. Например, «Конспиративная квартира на Пятницкой». Посетителям нужно будет отгадать шифровки, выполнить разные задания. Кроме того, запланирована очень интересная командная игра «Тула советская».



«Время создавать!» - под таким девизом в этом году пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Вот уже в пятый раз она объединит галереи, музеи, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, театры и концертные залы по всей стране. Для туляков в ноябрьские праздники подготовлено огромное количество развлекательных и познавательных программ.«У нас запланировано сразу несколько мероприятий. На одном из мастер-классов мы сделаем куклу-революционерку, на другом – тарелку в стили агитационного фарфора. Также мы приглашаем всех любителей авангарда на интересную экскурсию», - рассказывает заведующая отделом развития и инновационной деятельности Тульского областного Художественного музея Юлия Корнакова.Стать на одну ночь участником Первой мировой войны или, например, революционером предлагает музейно-выставочный комплекс кремля. А после такого насыщенного, активного отдыха поздним вечером, можно посетить еще все кремлёвские экспозиции.Как рассказала заведующая Тульским военно-историческим музеем Ирина Авдюшкина, «…подготовлено сразу несколько интерактивных станций. Например, «Конспиративная квартира на Пятницкой». Посетителям нужно будет отгадать шифровки, выполнить разные задания. Кроме того, запланирована очень интересная командная игра «Тула советская».









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