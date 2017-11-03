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НОВОСТИ | Общество



03.11.2017 18:53 Жители Ленинского добились открытия фельдшерского пункта
"Вести-Тула"



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Сегодня в поселке Ленинском торжественно открыли фельдшерский здравпункт. Теперь в специально отведенном здании нового подразделения районной больницы пациенты смогут получать первичную доврачебную и неотложную медицинскую помощь. Добиваться, чтобы в их населенном пункте появились врачи, местным жителям пришлось не один год.

«Поселок находится в 2,5 километрах от Центральной Ленинской больницы. До нее было трудно добираться. Я обращалась ко многим чиновникам. И наконец письменно обратилась к губернатору Тульской области Алексею Дюмину», - рассказывает местная жительница Светлана Нехай.

И наконец, последнее письмо дало результат. В здравпункте с понедельника по субботу будет дежурить фельдшер. Два раза в неделю из районной больницы будет приезжать участковый терапевт, один раз - педиатр. Начнут функционировать процедурный кабинет и кабинет вакцинопрофилактики. Кроме того, жители поселка при необходимости смогут исследовать работу сердца на электрокардиограмме. Для этих целей было закуплено все необходимое оборудование.

Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…глава региона поставил задачу повышения доступности первой медико-санитарной помощи. И сегодня мы это реализовали. Это приятное и долгожданное событие для всех жителей Ленинского».
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