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03.11.2017 18:42 В Туле проверяют подачу тепла в многоквартирные дома "Вести-Тула"





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Выезжают по тем адресам, с которых поступали обращения граждан. Большинство жалоб касаются нарушения режима отопления из-за аварийных порывов теплосетей, а также длительной регулировки системы отопления.



«Мы выходим на дом и измеряем параметры на узле отопления. Если они соответствуют нормам, то поднимаемся в квартиры и замеряем температуру в них. – Рассказывает заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению администрации Тулы Вадим Новиков. – Согласно санитарным нормам, в не угловой квартире минимальная температура должна быть не менее 18 градусов, в угловой – не менее 20 градусов. Если температура не соответствует нормам, то производятся регулировочные работы».



В областном центре проводят мониторинг подачи тепла в многоквартирные дома. По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова, специалисты управления по городскому хозяйству совместно с сотрудниками главных управлений по территориальным округам обходят квартиры, где замеряют температуру воздуха и опрашивают жителей.Выезжают по тем адресам, с которых поступали обращения граждан. Большинство жалоб касаются нарушения режима отопления из-за аварийных порывов теплосетей, а также длительной регулировки системы отопления.«Мы выходим на дом и измеряем параметры на узле отопления. Если они соответствуют нормам, то поднимаемся в квартиры и замеряем температуру в них. – Рассказывает заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению администрации Тулы Вадим Новиков. – Согласно санитарным нормам, в не угловой квартире минимальная температура должна быть не менее 18 градусов, в угловой – не менее 20 градусов. Если температура не соответствует нормам, то производятся регулировочные работы».















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