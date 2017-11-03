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03.11.2017 16:02 В ТГПУ более 300 студентов написали этнографический диктант "Вести-Тула"





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Что примечательно, многие из них участвовали в тестировании и в прошлом году, решили проверить свои знания еще раз. Среди них будущие учителя русского языка и литературы, истории, правоведения. Проводимая акция заинтересовала и иностранных студентов, здесь были ребята из Туркмении.



Коллектив ГТРК Тула тоже не остался в стороне, и наши сотрудники решили посостязаться с участниками в знании культуры и истории народов России. «Я помолодел лет на 30. Ощутил себя студентом первого курса. Немного волновался. – Рассказывает директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – Думаю, что на четверку я написал. Есть вопросы очень понятные, например, про Брестскую крепость, есть и довольно сложные. Например, что такое колишки. Написал, что это рубашка. Наверное, ошибся, но посмотрим».



Настоящий ажиотаж был сегодня в лекториях Тульского педагогического университета. Более 300 студентов пришли написать этнографический диктант.Что примечательно, многие из них участвовали в тестировании и в прошлом году, решили проверить свои знания еще раз. Среди них будущие учителя русского языка и литературы, истории, правоведения. Проводимая акция заинтересовала и иностранных студентов, здесь были ребята из Туркмении.Коллектив ГТРК Тула тоже не остался в стороне, и наши сотрудники решили посостязаться с участниками в знании культуры и истории народов России. «Я помолодел лет на 30. Ощутил себя студентом первого курса. Немного волновался. – Рассказывает директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов. – Думаю, что на четверку я написал. Есть вопросы очень понятные, например, про Брестскую крепость, есть и довольно сложные. Например, что такое колишки. Написал, что это рубашка. Наверное, ошибся, но посмотрим».









Читать @gtrktula

















