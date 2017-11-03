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03.11.2017 15:08 Туляки вернулись с Всероссийского слёта студотрядов Вести-Тула





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Действие развернулось на двадцати площадках, где в числе прочих мероприятий прошли спартакиада, творческий фестиваль, образовательные акции, конкурсы профмастерства, красоты и талантов.



Командир штаба студенческих отрядов, боец отряда энергетиков Кирилл Москалёв рассказал, что «в команду вошли как ветераны студенческих отрядов, так и новые бойцы, которые летом отработали целину и нас постоянно поддерживали, участвовали в акциях, мероприятиях, слётах».



Боец педагогического отряда «Мед», комиссар штаба студенческих отрядов Юлия Букалова говорит, что «каждый новый слет - это новый регион, новые края. Посмотреть нашу большую и богатую Россию – это одна из задач слета».



«Под полярной звездой, над вечной мерзлотой» - под таким девизом в Якутии прошел Всероссийский слет студенческих отрядов. Семнадцать самых активных студотрядовцев из Тулы приняли участие в этом масштабном мероприятии.Действие развернулось на двадцати площадках, где в числе прочих мероприятий прошли спартакиада, творческий фестиваль, образовательные акции, конкурсы профмастерства, красоты и талантов.Командир штаба студенческих отрядов, боец отряда энергетиков Кирилл Москалёв рассказал, что «в команду вошли как ветераны студенческих отрядов, так и новые бойцы, которые летом отработали целину и нас постоянно поддерживали, участвовали в акциях, мероприятиях, слётах».Боец педагогического отряда «Мед», комиссар штаба студенческих отрядов Юлия Букалова говорит, что «каждый новый слет - это новый регион, новые края. Посмотреть нашу большую и богатую Россию – это одна из задач слета».





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