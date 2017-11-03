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03.11.2017 14:45 Тульские трамваи и троллейбусы отмечают юбилей "Вести-Тула"





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Сегодня на Красноармейском проспекте, 16 открылась мемориальная доска, посвящённая пуску трамвая. На месте, где сейчас располагается выставочный зал, находилось первое трамвайное депо в Туле. В 1972 году территория его была сокращена и на ее месте построен дом № 16.



В 2007 году трампарк был снесен. И в честь трамвайного юбилея в городской библиотеке № 4 Тулы работает выставка. В экспозиции представлены миниатюрные модели транспорта, элементы оборудования трамвайных вагонов разных лет, старые фотографии, книги, открытки.







7 ноября 1927 года по улицам города прошел первый трамвай, а 3 ноября 1962 года - 55 лет назад - в Туле был пущен первый троллейбус.Сегодня на Красноармейском проспекте, 16 открылась мемориальная доска, посвящённая пуску трамвая. На месте, где сейчас располагается выставочный зал, находилось первое трамвайное депо в Туле. В 1972 году территория его была сокращена и на ее месте построен дом № 16.В 2007 году трампарк был снесен. И в честь трамвайного юбилея в городской библиотеке № 4 Тулы работает выставка. В экспозиции представлены миниатюрные модели транспорта, элементы оборудования трамвайных вагонов разных лет, старые фотографии, книги, открытки.

Читать @gtrktula

















