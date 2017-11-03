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03.11.2017 14:42 Туляков ждут насыщенные выходные Татьяна Голубова





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Здесь же, в музейно-выставочном комплексе кремля в 13:00 пройдет историко-просветительская лекция на тему «День народного единства. Исторические примеры единения народа в моменты кризисных явлений». И пусть слово «лекция» вас не смущает, приглашаются и любознательные школьники, и студенты. Организаторы обещают увлекательную интерактивную программу!



А ближе к вечеру здесь, в «Ликерке Лофт», всех пришедших ждет праздничный концерт с участием молодежных коллективов. Перед туляками выступят Джиган, Лигалайз и Эльвира Т. Начало в 18:00, вход свободный.



Устали от переизбытка информации и громкой музыки? Значит вам прямиком на ярмарку предметов, изготовленных своими руками, которая пройдет в Городском концертный зал. Здесь же состоится мастер класс по актерскому мастерству, конкурс костюмов и аукцион «Из сундуков бутафора» - это возможность получить неожиданные предметы не за деньги, а в обмен на что-то! Например, поменять шляпу на бусы или фломастеры на старинный фонарь.



В ночь с 4 на 5 ноября жителям и гостям Тулы, да и всей страны, будет точно не до сна. Мастер-класс по актерскому мастерству, тренинги по пластике и импровизации, конкурс костюмов, сделанных своими руками. Всероссийская акция «Ночь искусств», обещает в полной мере показать разнообразие и богатство традиций и истории народов, населяющих наш регион и страну в целом.



Несмотря на холодную, действительно ноябрьскую погоду, организаторы праздника Дня народного единства постарались создать самую теплую атмосферу. Начнется все в самом сердце города мастеров – в Тульском кремле. В 12:00 здесь пройдет тематический флешмоб. Поучаствовать в нем может любой желающий.Здесь же, в музейно-выставочном комплексе кремля в 13:00 пройдет историко-просветительская лекция на тему «День народного единства. Исторические примеры единения народа в моменты кризисных явлений». И пусть слово «лекция» вас не смущает, приглашаются и любознательные школьники, и студенты. Организаторы обещают увлекательную интерактивную программу!А ближе к вечеру здесь, в «Ликерке Лофт», всех пришедших ждет праздничный концерт с участием молодежных коллективов. Перед туляками выступят Джиган, Лигалайз и Эльвира Т. Начало в 18:00, вход свободный.Устали от переизбытка информации и громкой музыки? Значит вам прямиком на ярмарку предметов, изготовленных своими руками, которая пройдет в Городском концертный зал. Здесь же состоится мастер класс по актерскому мастерству, конкурс костюмов и аукцион «Из сундуков бутафора» - это возможность получить неожиданные предметы не за деньги, а в обмен на что-то! Например, поменять шляпу на бусы или фломастеры на старинный фонарь.В ночь с 4 на 5 ноября жителям и гостям Тулы, да и всей страны, будет точно не до сна. Мастер-класс по актерскому мастерству, тренинги по пластике и импровизации, конкурс костюмов, сделанных своими руками. Всероссийская акция «Ночь искусств», обещает в полной мере показать разнообразие и богатство традиций и истории народов, населяющих наш регион и страну в целом.





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