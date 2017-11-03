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03.11.2017 12:59 Жители Тульской области написали Большой этнографический диктант Вести-Тула





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На одной из них писали диктант и журналисты. Принять участие в акции могли все желающие, вне зависимости от образования и гражданства - в возрасте от 15 лет. В диктанте 30 тестовых заданий: 20 – общефедеральных, и 10 – региональных, составленных с учетом местной специфики.



«У нас в области живёт свыше 120 национальностей, здесь кого только нет. Я тоже как нормальный русский мужик хочу попробовать. В школе давно не учился, в институте, но специально не готовился – вся жизнь подготовка», - говорит председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. Его заместитель Валерий Шерин считает, «что много вопросов, на которые сложно ответить, но есть смысл уделять внимание этой теме, чтобы побудить интерес, прилечь внимание к тому, что мы большая многонациональная страна».



Сегодня в Тульской области, как и по всей России, прошел «Большой этнографический диктант», который позволит оценить уровень знаний об истории, культуре, обычаях, традициях народов, населяющих нашу страну. Теперь это событие международное, проходящее на полутора тысячах площадок, более 30 из них организованы на тульской земле.На одной из них писали диктант и журналисты. Принять участие в акции могли все желающие, вне зависимости от образования и гражданства - в возрасте от 15 лет. В диктанте 30 тестовых заданий: 20 – общефедеральных, и 10 – региональных, составленных с учетом местной специфики.«У нас в области живёт свыше 120 национальностей, здесь кого только нет. Я тоже как нормальный русский мужик хочу попробовать. В школе давно не учился, в институте, но специально не готовился – вся жизнь подготовка», - говорит председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов. Его заместитель Валерий Шерин считает, «что много вопросов, на которые сложно ответить, но есть смысл уделять внимание этой теме, чтобы побудить интерес, прилечь внимание к тому, что мы большая многонациональная страна».







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