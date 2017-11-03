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НОВОСТИ | Общество



03.11.2017 17:05 Стартовал VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!»
Вести-Тула

Стартовал VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!»

| фото |
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» сообщают о старте VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!». Темой года стал «интернет вещей».

Участникам Чемпионата предстоит за 60 минут выполнить задания разного уровня сложности, которые в этом году посвящены интернету вещей - IoT: концепции, архитектуре, протоколам взаимодействия и безопасности технологии. Напомним, что подготовка к соревнованиям проводилась на страницах социальных сетей в сообществах «Изучи интернет»: справочные материалы, затрагивающие тему IoT, по-прежнему доступны по хештэгу #IOTфакты в Facebook и «ВКонтакте».

Турнирный модуль Чемпионата открыт для зарегистрированных участников до 30 ноября 2017 года на официальном сайте проекта.

Для участия в онлайн-чемпионате зарегистрировались 12 тысяч ребят, 3,5 тысячи из которых объединились в 576 школьных команд со всей страны. По итогам соревнований 3 лучших участника в индивидуальном зачете и 3 сильнейших школьных команды получат заслуженные награды.

Призами для победителей Чемпионата 2017 года станет цифровая техника, которая пригодится для учебы и отдыха: ноутбук-трансформер АSUS – обладателям первых мест, смартфоны Samsung Galaxy J3 – серебряным призерам, Bluetooth-колонки JBL Go – участникам, занявшим третью строчку зачета.

«Изучи интернет – управляй им!» – это социально-образовательный проект для школьников и начинающих пользователей, где в доступной форме представлена основная информация об устройстве, возможностях и принципах функционирования Всемирной паутины.

По вопросам, связанным с участием в онлайн-чемпионате, просим обращаться в Оргкомитет по адресу internet.game.championship@gmail.com.












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