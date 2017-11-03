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03.11.2017 11:55 В Ефремове появилась благоустроенная набережная Алексей Ерёмин





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Набережная появилась на берегу Красивой Мечи в районе Стрелецкого моста. Сумма проекта – более 11 миллионов рублей. Выбор был сделан самими жителями. Именно на этом месте зародился город. Завершение работ было назначено на 21 ноября, но они уже выполнены – состоялось торжественное открытие этого места.



«Создание комфортных условий для проживания президентом страны определено как приоритетное направление. Именно поэтому в нашей области реализация проекта контролируется лично губернатором. Отрадно, что в Ефремове реализация проекта проходит при участии жителей», - сказал на открытии заместитель губернатора Сергей Егоров.



По словам главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева, «четыре года назад наши жители говорили, что в Ельце Липецкой области лучше. А теперь липчане у нас спрашивают, как мы достигли таких результатов».



Благоустройство набережной является хорошей перспективой дальнейшего развития исторического центра города и примером комплексного благоустройства в рамках приоритетного проекта. Также планируется, что работы будут продолжены и в городе появится еще больше мест для отдыха.



Ещё несколько лет назад сложно было представить, что в городе на Красивой Мече появится своя набережная. Реализация проекта формирования комфортной городской среды определена президентом РФ одним из приоритетных направлений. В Тульской области будет реализовано несколько крупных амбициозных проектов на сумму более полумиллиарда рублей.Набережная появилась на берегу Красивой Мечи в районе Стрелецкого моста. Сумма проекта – более 11 миллионов рублей. Выбор был сделан самими жителями. Именно на этом месте зародился город. Завершение работ было назначено на 21 ноября, но они уже выполнены – состоялось торжественное открытие этого места.«Создание комфортных условий для проживания президентом страны определено как приоритетное направление. Именно поэтому в нашей области реализация проекта контролируется лично губернатором. Отрадно, что в Ефремове реализация проекта проходит при участии жителей», - сказал на открытии заместитель губернатора Сергей Егоров.По словам главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева, «четыре года назад наши жители говорили, что в Ельце Липецкой области лучше. А теперь липчане у нас спрашивают, как мы достигли таких результатов».Благоустройство набережной является хорошей перспективой дальнейшего развития исторического центра города и примером комплексного благоустройства в рамках приоритетного проекта. Также планируется, что работы будут продолжены и в городе появится еще больше мест для отдыха.





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