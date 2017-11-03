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НОВОСТИ | Общество



03.11.2017 11:25 Туляки побывали в «Стране в миниатюре»
Татьяна Смирнова

Туляки увидели весёлую и вкусную «Страну в миниатюре»

| фото |
Вот так - гостеприимно, радушно, весело и вкусно - в Тульской областной филармонии прошел фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». В мероприятии приняли участие представители армянской, туркменской, русской, молдавской, еврейской, немецкой, вьетнамской, цыганской культур.

Туляков познакомили с особенностями народов, проживающих в нашей области. Программа выдалась разнообразной, интересной и познавательной. На выставке «Разноликое гостеприимство» зрителей увидели традиционные национальные ремесла и особенности гостеприимства разных народов.

Уже на сцене участники фестиваля показали фрагменты своих национальных праздников – ярких и колоритных. Творческие коллективы землячеств и диаспор приехали из 15 муниципальных образований области.

Такие разные, но все же живущие под одной крышей. Уже не просто соседи – друзья! Наша страна – это содружество народов, каждый из которых уникален. Самобытность, традиции, обычаи и история России поражают своим культурным многообразием. Фестиваль «Страна в миниатюре» – это яркий праздник, объединяющий народности, проживающие на тульской земле, и в полной мере демонстрирующий уникальные национальные культуры и народные традиции.













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