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03.11.2017 11:25 Туляки побывали в «Стране в миниатюре» Татьяна Смирнова





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Туляков познакомили с особенностями народов, проживающих в нашей области. Программа выдалась разнообразной, интересной и познавательной. На выставке «Разноликое гостеприимство» зрителей увидели традиционные национальные ремесла и особенности гостеприимства разных народов.



Уже на сцене участники фестиваля показали фрагменты своих национальных праздников – ярких и колоритных. Творческие коллективы землячеств и диаспор приехали из 15 муниципальных образований области.



Такие разные, но все же живущие под одной крышей. Уже не просто соседи – друзья! Наша страна – это содружество народов, каждый из которых уникален. Самобытность, традиции, обычаи и история России поражают своим культурным многообразием. Фестиваль «Страна в миниатюре» – это яркий праздник, объединяющий народности, проживающие на тульской земле, и в полной мере демонстрирующий уникальные национальные культуры и народные традиции.



Вот так - гостеприимно, радушно, весело и вкусно - в Тульской областной филармонии прошел фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». В мероприятии приняли участие представители армянской, туркменской, русской, молдавской, еврейской, немецкой, вьетнамской, цыганской культур.Туляков познакомили с особенностями народов, проживающих в нашей области. Программа выдалась разнообразной, интересной и познавательной. На выставке «Разноликое гостеприимство» зрителей увидели традиционные национальные ремесла и особенности гостеприимства разных народов.Уже на сцене участники фестиваля показали фрагменты своих национальных праздников – ярких и колоритных. Творческие коллективы землячеств и диаспор приехали из 15 муниципальных образований области.Такие разные, но все же живущие под одной крышей. Уже не просто соседи – друзья! Наша страна – это содружество народов, каждый из которых уникален. Самобытность, традиции, обычаи и история России поражают своим культурным многообразием. Фестиваль «Страна в миниатюре» – это яркий праздник, объединяющий народности, проживающие на тульской земле, и в полной мере демонстрирующий уникальные национальные культуры и народные традиции.





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