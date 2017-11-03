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03.11.2017 11:12 Журналисты ГТРК «Тула» награждены за любовь к России Вести-Тула





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«То, что добрая половина призов обрела свой дом в тульском филиале ВГТРК, конечно, приятно. Это ещё одно доказательство того, что тульские «Вести» - лидеры телевизионного эфира, - говорит директор филиала ВГТРК «ГТРК «Тула» Сергей Белов. - Спасибо организаторам, что оценили работу моих коллег, и спасибо телезрителям за то, что смотрите нас».



В Правительстве Тульской области подвели итоги конкурса средств массовой информации «Я люблю тебя, Россия!». Большинство наград собрали мои корреспонденты тульского филиала ВГТРК. Журналистские работы Тамары Соловьевой, Екатерины Федосовой, Ирины Зарубиной, Алексея Еремина признаны лучшими.«То, что добрая половина призов обрела свой дом в тульском филиале ВГТРК, конечно, приятно. Это ещё одно доказательство того, что тульские «Вести» - лидеры телевизионного эфира, - говорит директор филиала ВГТРК «ГТРК «Тула» Сергей Белов. - Спасибо организаторам, что оценили работу моих коллег, и спасибо телезрителям за то, что смотрите нас».





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