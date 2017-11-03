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03.11.2017 10:48 В посёлке Плеханово у родников появилось кладбище Виталий Моторин





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Конечно, не мистика. Беспокоят местных залегающие близ кладбища родники. Они питают здешние колодцы, что, понятно, не радует тех, кто пьет из них воду.



Это кладбище в Плеханово совсем новое. Вот эта могила была здесь первой - датирована она августом 17-го года, но это только пока здесь всего лишь пять могил. Вот уже роется шестая, а общая площадь отведенная под захоронения 5,7 гектара.



«Это питьевая вода, мы готовим на ней кушать», - говорит житель посёлка Елена Гончарова. «Уклон идет в нашу сторону, как и вся поверхностная вода», - опасается Елена Шахова.



Регламентируют расположение кладбищ два основных норматива. 100 метров от границы поселения, необходимые в данном случае, имеются. Вопрос к глубине залегания грунтовых вод. И тут ситуацию на контроль взял Роспотребнадзор. Как сообщил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексей Денисов, «высота стояния грунтовых вод должна быть менее двух метров. В отношении органов местного самоуправления вынесено предостережение о соблюдении санитарных правил».



Выдавал разрешение на кладбище не существующий ныне Ленинский район. Кстати, по просьбе жителей соседнего села. Бумагами, отражающими геологию грунтовых вод, на данный момент никто не располагает. Как рассказал начальник Главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, «пока мы владеем нормативными актами, которые достались от МО «Ленинский район». Они позволяют этому участку называться кладбищем. Иных документов, которые могут оспорить данное утверждение, у нас нет».



Дискуссия, по всей видимости, будет продолжаться до тех пор, пока искомые документы не объявятся. А пока в администрации обещают периодически брать пробы воды из плехановских колодцев.



Пять свежих могил близ старого оврага - фактура прямо для фильма ужасов. И жители Плеханова подобно сценаристам тоже умеют подогреть интригу. Земля, говорят, тут особая, всякое может быть: «В нашу сторону отсюда идут родники».Конечно, не мистика. Беспокоят местных залегающие близ кладбища родники. Они питают здешние колодцы, что, понятно, не радует тех, кто пьет из них воду.Это кладбище в Плеханово совсем новое. Вот эта могила была здесь первой - датирована она августом 17-го года, но это только пока здесь всего лишь пять могил. Вот уже роется шестая, а общая площадь отведенная под захоронения 5,7 гектара.«Это питьевая вода, мы готовим на ней кушать», - говорит житель посёлка Елена Гончарова. «Уклон идет в нашу сторону, как и вся поверхностная вода», - опасается Елена Шахова.Регламентируют расположение кладбищ два основных норматива. 100 метров от границы поселения, необходимые в данном случае, имеются. Вопрос к глубине залегания грунтовых вод. И тут ситуацию на контроль взял Роспотребнадзор. Как сообщил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Алексей Денисов, «высота стояния грунтовых вод должна быть менее двух метров. В отношении органов местного самоуправления вынесено предостережение о соблюдении санитарных правил».Выдавал разрешение на кладбище не существующий ныне Ленинский район. Кстати, по просьбе жителей соседнего села. Бумагами, отражающими геологию грунтовых вод, на данный момент никто не располагает. Как рассказал начальник Главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков, «пока мы владеем нормативными актами, которые достались от МО «Ленинский район». Они позволяют этому участку называться кладбищем. Иных документов, которые могут оспорить данное утверждение, у нас нет».Дискуссия, по всей видимости, будет продолжаться до тех пор, пока искомые документы не объявятся. А пока в администрации обещают периодически брать пробы воды из плехановских колодцев.





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