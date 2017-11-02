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НОВОСТИ | Общество



02.11.2017 18:56 Форум матерей собрал в Туле более тысячи участников
София Гафарова



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«Кто если не мы?» - так ещё шесть лет назад сказали тульские мамы и провели региональный форум, который сегодня уже собирает семьи со всей области. В этом году в форуме матерей участвуют больше тысячи участников.

Впервые на форуме дадут слово главам семейств, чтобы в решении семейных проблем был не однобокий взгляд. Есть предложение в регионе создать Совет отцов. Папам, как и мамам, тоже нужна помощь и поддержка.

В ходе форума работали тематические площадки. Собравшиеся обсуждали вопросы детского здоровья, доступного и качественного образования, государственной поддержки семьи. И если говорить об эффективности таких обсуждений, то результат оценён даже на федеральном уровне

«Я интересуюсь опытом Тульской области. Мы видим, как у вас изменяется демографическая ситуация, растет рождаемость. – Говорит первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. – У вас одинаковые условия с другими регионами ЦФО, но вы можете быть в этих вопросах».

Перейти от слов к делу и позаботиться уже о своём здоровье, участникам предлагалось на медицинской площадке. Здесь можно было пройти экспресс обследование: проверить работу сердца, узнать анализ крови и даже сделать УЗИ.

Конечно, одним форумом семейные проблемы не решить. Но как уверяют участники, общение, обмен опытом, идеями могут сдвинуть с первой точки многие нерешенные вопросы.














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