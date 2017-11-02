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02.11.2017 18:42 Министр здравоохранения Тульской области извинился за некорректное поведение врача "Вести-Тула"





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Автор ролика сообщает, что обратился к Александру Мельникову с просьбой, чтобы его дедушке провели обследование как можно быстрее, в связи с тем, что пожилому человеку, ожидавшему своей очереди, стало плохо.



Глава тульского минздрава Андрей Третьяков отметил, что данный случай будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета по этике при министерстве здравоохранения Тульской области. А врачу вынесено дисциплинарное взыскание. При этом сами пользователи сети Интернет в своих оценках этого видео разошлись во мнениях.

Министр здравоохранения Тульской области принес свои извинения за некорректное поведение заведующего отделом областного диагностического центра Дмитрию Ямбарышеву. Поводом послужила видеозапись, выложенная Дмитрием в социальные сети, на которой зафиксирован факт перепалки доктора Александра Мельникова и автора видео.Автор ролика сообщает, что обратился к Александру Мельникову с просьбой, чтобы его дедушке провели обследование как можно быстрее, в связи с тем, что пожилому человеку, ожидавшему своей очереди, стало плохо.Глава тульского минздрава Андрей Третьяков отметил, что данный случай будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета по этике при министерстве здравоохранения Тульской области. А врачу вынесено дисциплинарное взыскание. При этом сами пользователи сети Интернет в своих оценках этого видео разошлись во мнениях.











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