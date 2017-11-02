НОВОСТИ | Общество







02.11.2017 17:50 Тульскую «Катюшу» вернули на место "Вести-Тула"





| фото |



«Катюша» была «законсервирована», то есть с двигателя снято навесное оборудование, бензобак, застопорена трансмиссия для повышения устойчивости, кабину обшили металлическими листами.



«Катюша» по праву является одной из визитных карточек Тулы. Мемориал был открыт к 50-летию Победы. Гвардейский реактивный миномет имеет реальную боевую историю – он участвовал в обороне Смоленска. В 2015 году была проведена реставрация установки.







Туляки и гости города вновь смогут полюбоваться боевой «Катюшей» во всей красе. Сегодня специалисты выполнили установку гвардейского реактивного миномета на постамент.«Катюша» была «законсервирована», то есть с двигателя снято навесное оборудование, бензобак, застопорена трансмиссия для повышения устойчивости, кабину обшили металлическими листами.«Катюша» по праву является одной из визитных карточек Тулы. Мемориал был открыт к 50-летию Победы. Гвардейский реактивный миномет имеет реальную боевую историю – он участвовал в обороне Смоленска. В 2015 году была проведена реставрация установки.

Читать @gtrktula

















