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|02.11.2017 17:45 В тульском УМВД прошел спортивный праздник
|"Вести-Тула"
В Управлении МВД России по Тульской области состоялся спортивный праздник, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.
Самой азартной и зрелищной, традиционно, стала полицейская эстафета. Участники также состязались в сборке и разборке пистолета Макарова, стрельбе из пневматического оружия, перетягивании каната, армлифтинге, подтягивании на перекладине и многом другом. В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» соревновались не только сами полицейские, но и члены их семей.
Абсолютным победителем стала команда аппарата областного Управления МВД, второе место у команды ОМВД России по Щекинскому району, а третье – у УМВД по городе Туле.
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