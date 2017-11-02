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02.11.2017 17:45 В тульском УМВД прошел спортивный праздник "Вести-Тула"





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Самой азартной и зрелищной, традиционно, стала полицейская эстафета. Участники также состязались в сборке и разборке пистолета Макарова, стрельбе из пневматического оружия, перетягивании каната, армлифтинге, подтягивании на перекладине и многом другом. В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» соревновались не только сами полицейские, но и члены их семей.



Абсолютным победителем стала команда аппарата областного Управления МВД, второе место у команды ОМВД России по Щекинскому району, а третье – у УМВД по городе Туле.





В Управлении МВД России по Тульской области состоялся спортивный праздник, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.Самой азартной и зрелищной, традиционно, стала полицейская эстафета. Участники также состязались в сборке и разборке пистолета Макарова, стрельбе из пневматического оружия, перетягивании каната, армлифтинге, подтягивании на перекладине и многом другом. В конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья» соревновались не только сами полицейские, но и члены их семей.Абсолютным победителем стала команда аппарата областного Управления МВД, второе место у команды ОМВД России по Щекинскому району, а третье – у УМВД по городе Туле.

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