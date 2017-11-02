|
|
|
|02.11.2017 15:48 Туляков приглашают на фестиваль «Страна в миниатюре»
|"Вести-Тула"
Сегодня в Тульской областной филармонии в одиннадцатый раз пройдет межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». Его участниками станут представители народов, проживающих на тульской земле: татар, узбеков, дагестанцев, молдаван, украинцев, немцев, евреев, армян и других.
Зрители познакомятся с традиционными национальными ремёслами, с особенностями национального гостеприимства, побывают на гала-концерте творческих коллективов и исполнителей из Тульской и Московской областей. Начало в 17 часов, вход свободный.
|
|