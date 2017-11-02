НОВОСТИ | Происшествия







02.11.2017 15:13 Туляка отправили за решетку за девять тяжких преступлений "Вести-Тула"





| фото |



По совокупности преступлений назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в образовательных и воспитательных учреждениях для несовершеннолетних сроком 15 лет.



Приговор вступил в законную силу. Преступления были совершены в период с 5 по 9 января 2017 года в одном из домов Зареченского района Тулы. Всего пострадали шесть туляков.





Девять тяжких преступлений на счету 37-летнего жителя Тулы. В их числе изнасилование, поджог, разбой, покушение на убийство, захват и удержание заложника. Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор.По совокупности преступлений назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права занимать должности в образовательных и воспитательных учреждениях для несовершеннолетних сроком 15 лет.Приговор вступил в законную силу. Преступления были совершены в период с 5 по 9 января 2017 года в одном из домов Зареченского района Тулы. Всего пострадали шесть туляков.

Читать @gtrktula

















