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02.11.2017 14:12 СУСК завершил расследование дела о жестком избиении в Алексине Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по версии следствия, в ночь на 4 августа в городе Алексине в одной из квартир компания распивала спиртные напитки. Один из мужчин пожаловался остальным на своего знакомого, который якобы разбил стекло в его квартире. Компания направилась в подвал дома по улице Арматурной, где встретили 58-летнего мужчину, которые отказался ответить на вопрос о местонахождении своего знакомого. Трое стали избивать этого мужчину руками, ногами и молотком. Потерпевший скончался в больнице спустя несколько суток».



Региональное Следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Алексина. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по версии следствия, в ночь на 4 августа в городе Алексине в одной из квартир компания распивала спиртные напитки. Один из мужчин пожаловался остальным на своего знакомого, который якобы разбил стекло в его квартире. Компания направилась в подвал дома по улице Арматурной, где встретили 58-летнего мужчину, которые отказался ответить на вопрос о местонахождении своего знакомого. Трое стали избивать этого мужчину руками, ногами и молотком. Потерпевший скончался в больнице спустя несколько суток».





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