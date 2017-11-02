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02.11.2017 13:46 Тульский «Арсенал» и «ЦСКА» наказаны за поведение болельщиков Вести-Тула





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Футбольный клуб «ЦСКА» оштрафован на 300 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий во время матча. Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. Тульский «Арсенал» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники.



Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по итогам игры «Арсенал» - «ЦСКА» наложил штрафы на футбольные команды за поведение болельщиков на матче 15-го тура чемпионата страны. Встреча прошла 27 октября в Туле и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.Футбольный клуб «ЦСКА» оштрафован на 300 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий во время матча. Также армейцы оштрафованы на 25 тысяч за нахождение фанатов на ограждении сектора в течение всего матча. Тульский «Арсенал» оштрафован на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники.

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