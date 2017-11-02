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02.11.2017 18:17 «Ростелеком» помогает тульским предпринимателям зарабатывать с помощью облачных сервисов Вести-Тула





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Во время семинара спикеры «Ростелекома» подробно рассказали про каждый сервис из кейса. В демо-зоне желающие тестировали представленные на семинаре услуги, оценивали их удобство и на месте получали консультации экспертов.



Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Ростелеком» делает упор на развитие комплексных решений, которые помогают развивать бизнес. На подобных семинарах клиенты делятся с нами ценными мыслями, высказывают пожелания. Это помогает нам совершенствовать сервисы и создавать новые предложения, востребованные компаниями из разных отраслей».



Участники семинара изучили и протестировали сервис «Управляемый Wi-Fi». Услуга позволяет организовать и тонко настроить сеть беспроводного доступа для посетителей и персонала. Владелец может устанавливать ограничение доступа для нежелательных устройств, настраивать стартовую страницу, а также собирать статистику и формировать отчеты об активности пользователей.



Специалисты «Ростелекома» также представили гостям услугу видеонаблюдения. Сервис включает в себя оборудование для съемки, хранение информации на облачном сервере «Ростелекома» и программное обеспечение с возможностью настройки и анализа данных. Видеонаблюдение – это эффективный инструмент для оптимизации работы предприятия и контроля производственных процессов. Записи с камер доступны пользователю в режиме реального времени с любого устройства из любой точки мира при наличии подключения к интернету.



Наталья Давыдова, предприниматель в сфере организации питания:

«Я впервые участвую в подобном мероприятии. Открыла для себя много полезного. Раньше как-то не задумывалась о том, что с помощью облачных технологий можно привлекать клиентов и развивать бизнес. Надеюсь, что мы найдем с «Ростелекомом» общие точки для роста».



Особое внимание спикеры уделили услуге «Виртуальная АТС». Такая виртуальная «телефонная станция» располагается вне офиса и работает на облачных серверах провайдера. Облачная телефония не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. Доступ к корпоративной сети можно получить из любой точки планеты при наличии доступа в интернет. Для управления виртуальной АТС создан интуитивно понятный интерфейс, который позволяет без труда настроить маршрутизацию, переадресацию вызовов, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, создать многоуровневое голосовое меню, вести мониторинг звонков и многое другое.



Участники семинара также высоко оценили сервис «Интерактивного ТВ». Пользователи сами могут управлять услугой с помощью удобного интерфейса. Например, добавлять логотип и фирменный стиль компании, загружать и показывать собственный информационно-рекламный контент. Также на экран можно вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют.



О современных сервисах ПАО «Ростелеком» более подробно можно узнать на портале www.rt.ru, на сайте tvb2b.rt.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-200-3000.



31 октября в городе Новомосковске Тульской области «Ростелеком» организовал семинар для представителей малого и среднего бизнеса. Специалисты компании показали гостям кейс «под ключ», включающий в себя интерактивное ТВ, видеонаблюдение, Wi-Fi с авторизацией, виртуальную АТС и мобильную связь для корпоративных клиентов.Во время семинара спикеры «Ростелекома» подробно рассказали про каждый сервис из кейса. В демо-зоне желающие тестировали представленные на семинаре услуги, оценивали их удобство и на месте получали консультации экспертов.Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:«Ростелеком» делает упор на развитие комплексных решений, которые помогают развивать бизнес. На подобных семинарах клиенты делятся с нами ценными мыслями, высказывают пожелания. Это помогает нам совершенствовать сервисы и создавать новые предложения, востребованные компаниями из разных отраслей».Участники семинара изучили и протестировали сервис «Управляемый Wi-Fi». Услуга позволяет организовать и тонко настроить сеть беспроводного доступа для посетителей и персонала. Владелец может устанавливать ограничение доступа для нежелательных устройств, настраивать стартовую страницу, а также собирать статистику и формировать отчеты об активности пользователей.Специалисты «Ростелекома» также представили гостям услугу видеонаблюдения. Сервис включает в себя оборудование для съемки, хранение информации на облачном сервере «Ростелекома» и программное обеспечение с возможностью настройки и анализа данных. Видеонаблюдение – это эффективный инструмент для оптимизации работы предприятия и контроля производственных процессов. Записи с камер доступны пользователю в режиме реального времени с любого устройства из любой точки мира при наличии подключения к интернету.Наталья Давыдова, предприниматель в сфере организации питания:«Я впервые участвую в подобном мероприятии. Открыла для себя много полезного. Раньше как-то не задумывалась о том, что с помощью облачных технологий можно привлекать клиентов и развивать бизнес. Надеюсь, что мы найдем с «Ростелекомом» общие точки для роста».Особое внимание спикеры уделили услуге «Виртуальная АТС». Такая виртуальная «телефонная станция» располагается вне офиса и работает на облачных серверах провайдера. Облачная телефония не требует покупки и установки дорогостоящего оборудования. Доступ к корпоративной сети можно получить из любой точки планеты при наличии доступа в интернет. Для управления виртуальной АТС создан интуитивно понятный интерфейс, который позволяет без труда настроить маршрутизацию, переадресацию вызовов, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, создать многоуровневое голосовое меню, вести мониторинг звонков и многое другое.Участники семинара также высоко оценили сервис «Интерактивного ТВ». Пользователи сами могут управлять услугой с помощью удобного интерфейса. Например, добавлять логотип и фирменный стиль компании, загружать и показывать собственный информационно-рекламный контент. Также на экран можно вывести полезную информацию о пробках, прогнозе погоды, курсах валют.О современных сервисах ПАО «Ростелеком» более подробно можно узнать на портале www.rt.ru, на сайте tvb2b.rt.ru или по бесплатному номеру телефона 8-800-200-3000.

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