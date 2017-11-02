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02.11.2017 13:08 В Тульской области установили новый прожиточный минимум для пенсионеров Вести-Тула





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Также при определении прожиточного минимума пенсионера учтены среднегодовая величина прожиточного минимума за 2017 год и прогнозная величина индекса потребительских цен в регионе на следующий год.



Установлен прожиточный минимум для пенсионеров в Тульской области на 2018 год. Величина его будет составлять 8 тысяч 622 рубля. Расчёт производился исходя из потребительской корзины, а за восемь месяцев текущего года величина её составила 8 тысяч 53 рубля.Также при определении прожиточного минимума пенсионера учтены среднегодовая величина прожиточного минимума за 2017 год и прогнозная величина индекса потребительских цен в регионе на следующий год.

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