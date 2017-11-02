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02.11.2017 12:46 В Туле избит мужчина, вступившийся за 13-летнюю девочку
Вести-Тула

На остановке «Красноармейский проспект» двое мужчин пытались затащить в машину девочку

| фото |
В Туле на остановке «Красноармейский проспект» на улице Советской двое мужчин пытались затащить в машину 13-летнюю девочку. Нападавшие - лица южной национальности - вышли из отечественной тонированной машины. Стоявшие на остановке люди, по словам девочки, отвернулись, чтобы не участвовать в конфликте.

Только один мужчина попытался защитить девочку. Тогда нападавшие начали избивать его. Девочка спряталась в ближайшем магазине. Когда через какое-то время она оттуда вышла, ее спаситель был весь в крови, а нападавшие скрылись.

Как сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «проводится проверка по сообщению о происшествии с несовершеннолетней девочкой. В ходе инцидента за девочку вступился гражданин, который, возможно, получил телесные повреждения от неизвестного человека. Сотрудники полиции просят мужчину и граждан, располагающих какой-либо информацией, записью с камер авторегистраторов, обратиться в отдел полиции «Центральный».
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