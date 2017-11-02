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02.11.2017 10:26 Как изменится исторический центр Тулы? Татьяна Смирнова





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Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что «отыграны конкурсы по проектам, которые будут предполагать комплекс работ: чистовая отделка, приспособление к музею, создание экспозиции. Во дворах будут атриумы».



Бод боком у кремля организуют настоящий музейный квартал. В домах на Металлистов развернутся экспозиции «Куликова поля» с концепцией «Тула мастеровая», «Ясной Поляны» - с литературной городской усадьбой, включающей в себя даже гостиницу в стиле 19 века. На Благовещенской улице разместится Поленовское подворье. Немало будет сделано и в самом кремле.



Вскоре туляки и гости города увидят, что находится по ту сторону стены. Пешеходный маршрут от кремля до набережной будет проходить через башню Водяных ворот. Кстати, до середины 20 века она была открыта, даже существовал путь напрямую до оружейного завода. Башня уже отреставрирована, осталось дождаться реконструкции набережной. Помимо этого на территории кремля будут проведены масштабные археологические исследования.



По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной, «поставлена цель найти фундамент первого храма, располагавшегося в кремле на площади напротив Богоявленского собора, недалеко от торговых рядов».



Так как строительство на территории кремля запрещено, то сейчас прорабатывается вопрос организации макетов осадных дворов. А со стороны Крестовоздвиженской площади реконструируют западный блок торговых рядов.



Сейчас улица Металлистов перерыта, полным ходом идет реконструкция коммуникаций. Параллельно проводятся противоаварийные реставрационные работы на зданиях, чтобы в следующем году перейти к их внутренней отделке.Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что «отыграны конкурсы по проектам, которые будут предполагать комплекс работ: чистовая отделка, приспособление к музею, создание экспозиции. Во дворах будут атриумы».Бод боком у кремля организуют настоящий музейный квартал. В домах на Металлистов развернутся экспозиции «Куликова поля» с концепцией «Тула мастеровая», «Ясной Поляны» - с литературной городской усадьбой, включающей в себя даже гостиницу в стиле 19 века. На Благовещенской улице разместится Поленовское подворье. Немало будет сделано и в самом кремле.Вскоре туляки и гости города увидят, что находится по ту сторону стены. Пешеходный маршрут от кремля до набережной будет проходить через башню Водяных ворот. Кстати, до середины 20 века она была открыта, даже существовал путь напрямую до оружейного завода. Башня уже отреставрирована, осталось дождаться реконструкции набережной. Помимо этого на территории кремля будут проведены масштабные археологические исследования.По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной, «поставлена цель найти фундамент первого храма, располагавшегося в кремле на площади напротив Богоявленского собора, недалеко от торговых рядов».Так как строительство на территории кремля запрещено, то сейчас прорабатывается вопрос организации макетов осадных дворов. А со стороны Крестовоздвиженской площади реконструируют западный блок торговых рядов.





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