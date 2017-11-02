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|02.11.2017 09:52 Зрители тульских «Вестей» собрали деньги на лечение Кости Комогорова
|Вести-Тула
Восьмилетний Костя Комогоров из Новомосковска сможет продолжить лечение благодаря неравнодушным зрителям нашего канала. 27 октября мы рассказывали о мальчике, у которого врожденный порок спинного мозга, плюс - двусторонний вывих бедер. Родителям говорили в роддоме, что проживет всего год.
Ему уже сделано немало операций, но для того, чтобы он попал в программу Русфонда и GMS Clinic по ведению пациентов с диагнозом Spina Bifida, нужно было собрать 658317 руб. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 625317 руб. Не хватало 33 тысяч. И удалось собрать даже больше. К нам поступило 1341 СМС, а это целых 93 тысячи 367 рублей. Родители Кости благодарны за помощь всем неравнодушным людям.
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