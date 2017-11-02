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02.11.2017 09:52 Зрители тульских «Вестей» собрали деньги на лечение Кости Комогорова Вести-Тула





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Ему уже сделано немало операций, но для того, чтобы он попал в программу Русфонда и GMS Clinic по ведению пациентов с диагнозом Spina Bifida, нужно было собрать 658317 руб. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 625317 руб. Не хватало 33 тысяч. И удалось собрать даже больше. К нам поступило 1341 СМС, а это целых 93 тысячи 367 рублей. Родители Кости благодарны за помощь всем неравнодушным людям.



Восьмилетний Костя Комогоров из Новомосковска сможет продолжить лечение благодаря неравнодушным зрителям нашего канала. 27 октября мы рассказывали о мальчике, у которого врожденный порок спинного мозга, плюс - двусторонний вывих бедер. Родителям говорили в роддоме, что проживет всего год.Ему уже сделано немало операций, но для того, чтобы он попал в программу Русфонда и GMS Clinic по ведению пациентов с диагнозом Spina Bifida, нужно было собрать 658317 руб. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта rusfond.ru соберут 625317 руб. Не хватало 33 тысяч. И удалось собрать даже больше. К нам поступило 1341 СМС, а это целых 93 тысячи 367 рублей. Родители Кости благодарны за помощь всем неравнодушным людям.

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