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НОВОСТИ | Общество



01.11.2017 19:07 Спектакль «Гончарные сказки Тульской губернии» отметили в Москве
"Вести-Тула"



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Театр-студия из Тулы «Надежда поколений» занял первое место на Всероссийском фестивале семейных любительских театров. Студия была признана лучшей среди двадцати коллективов из восемнадцати регионов страны.

«Зрители любят нас за то, что мы умеем находить новые, интересные точки соприкосновения с публикой», - говорит художественный руководитель театра-студии «Надежда поколений» Надежда Абрамова.

Семь человек, две семьи. Репертуар этого маленького театра, в основном, состоит из авторских пьес. Пишет их сам же художественный руководитель. Многие из юных актеров хотят продолжить карьеру, двое - уже поступили в Ленинградский институт на специальность актер театра и кино.
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