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НОВОСТИ | Общество



01.11.2017 18:51 Тульским журналистам рассказали, какие подходы применялись при проектировании бюджета
"Вести-Тула"



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Каким будет региональный бюджет в новом году? На что сделан упор? Откуда в казне деньги? Кому ждать повышения зарплаты? Сегодня о проекте главного финансового документа области, который уже направлен на рассмотрение региональным депутатам, рассказал журналистам министр финансов Владимир Юдин.

Так, доходы в 2018-ом ожидаются выше прошлогодних почти на 4,5%. Региональная казна пополнится в частности за счет налогов, а так же федеральных средств – в том числе и грантов правительства России. Тульская область входит в число претендентов с хорошими показателями экономического развития. Бюджет продолжает сохранять социальную направленность. Более 73% его расходов приходится на финансирование социальной сферы.

Как рассказал Владимир Юдин, «…должна быть произведена индексация заработной платы. То есть бюджетная сфера на 4% ежегодно будет подрастать. Это заложено в структуру нашего трехлетнего бюджета. Индексация тарифов на обязательное медицинское страхование не работающего населения, что является зоной ответственности региональных властей – это достаточно серьезные средства, которые пойдут из бюджета Тульской области в систему ОМС».
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