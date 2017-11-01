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01.11.2017 18:51 Тульским журналистам рассказали, какие подходы применялись при проектировании бюджета "Вести-Тула"





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Так, доходы в 2018-ом ожидаются выше прошлогодних почти на 4,5%. Региональная казна пополнится в частности за счет налогов, а так же федеральных средств – в том числе и грантов правительства России. Тульская область входит в число претендентов с хорошими показателями экономического развития. Бюджет продолжает сохранять социальную направленность. Более 73% его расходов приходится на финансирование социальной сферы.



Как рассказал Владимир Юдин, «…должна быть произведена индексация заработной платы. То есть бюджетная сфера на 4% ежегодно будет подрастать. Это заложено в структуру нашего трехлетнего бюджета. Индексация тарифов на обязательное медицинское страхование не работающего населения, что является зоной ответственности региональных властей – это достаточно серьезные средства, которые пойдут из бюджета Тульской области в систему ОМС».

Каким будет региональный бюджет в новом году? На что сделан упор? Откуда в казне деньги? Кому ждать повышения зарплаты? Сегодня о проекте главного финансового документа области, который уже направлен на рассмотрение региональным депутатам, рассказал журналистам министр финансов Владимир Юдин.Так, доходы в 2018-ом ожидаются выше прошлогодних почти на 4,5%. Региональная казна пополнится в частности за счет налогов, а так же федеральных средств – в том числе и грантов правительства России. Тульская область входит в число претендентов с хорошими показателями экономического развития. Бюджет продолжает сохранять социальную направленность. Более 73% его расходов приходится на финансирование социальной сферы.Как рассказал Владимир Юдин, «…должна быть произведена индексация заработной платы. То есть бюджетная сфера на 4% ежегодно будет подрастать. Это заложено в структуру нашего трехлетнего бюджета. Индексация тарифов на обязательное медицинское страхование не работающего населения, что является зоной ответственности региональных властей – это достаточно серьезные средства, которые пойдут из бюджета Тульской области в систему ОМС».











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