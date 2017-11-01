НОВОСТИ | Общество







01.11.2017 16:13 Туляки до 1 декабря должны заплатить налоги "Вести-Тула"





| фото |



Как рассказал заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Александр Белишев, «…если по каким-либо причинам налоговое уведомление не было направлено налогоплательщику, то до получения налогового уведомления, в котором будет предоставлен дополнительный срок на добровольную уплату налогов, пени начисляться не будет. Если же налоговое уведомление не было получено по независящим от УФНС причинам, например, по вине почты, то пени будет исчисляться со 2 декабря за каждый день просрочки уплаты налогов».





Ровно через месяц заканчивается срок уплаты налогов на имущество физических лиц за предыдущий год. Это касается владельцев недвижимости, земельных участков и транспорта. Налоговое уведомление должно было прийти каждому до 1 ноября по почте или через интернет в личный кабинет налогоплательщика. Если по каким-то причинам извещение не было получено, то необходимо обратиться в районную инспекцию.Как рассказал заместитель руководителя УФНС России по Тульской области Александр Белишев, «…если по каким-либо причинам налоговое уведомление не было направлено налогоплательщику, то до получения налогового уведомления, в котором будет предоставлен дополнительный срок на добровольную уплату налогов, пени начисляться не будет. Если же налоговое уведомление не было получено по независящим от УФНС причинам, например, по вине почты, то пени будет исчисляться со 2 декабря за каждый день просрочки уплаты налогов».











Читать @gtrktula

















