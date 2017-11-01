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01.11.2017 15:25 Сегодня утром пожар унес жизнь туляка
"Вести-Тула"



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Пожар унёс жизнь пожилого мужчины. Возгорание произошло сегодня около 8-ми утра в жилом доме в посёлке Плеханово большой Тулы.

Огонь был настолько сильным, что ещё час назад пожарные продолжали его тушить. Сейчас известно, что погиб мужчина 1939 года рождения, подробности устанавливаются.
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