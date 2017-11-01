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01.11.2017 15:15 В Новомосковске легковой автомобиль насмерть сбил женщину
"Вести-Тула"



| фото |
На улице Мира в Новомосковске мужчина 1984 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ 21120, совершил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

Сегодня ранним утром в Алексине столкнулись ВАЗ и ГАЗель. Оба водителя пострадали и госпитализированы. Накануне в Туле на улице Октябрьской столкнулись Hyundai Elantra, Ford Focus и Hyundai Solaris. В результате пострадали и были госпитализированы водители Hyundai Elantra и Hyundai Solaris.













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