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01.11.2017 15:15 В Новомосковске легковой автомобиль насмерть сбил женщину "Вести-Тула"





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Сегодня ранним утром в Алексине столкнулись ВАЗ и ГАЗель. Оба водителя пострадали и госпитализированы. Накануне в Туле на улице Октябрьской столкнулись Hyundai Elantra, Ford Focus и Hyundai Solaris. В результате пострадали и были госпитализированы водители Hyundai Elantra и Hyundai Solaris.







На улице Мира в Новомосковске мужчина 1984 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ 21120, совершил наезд на пешехода, женщину 1960 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.Сегодня ранним утром в Алексине столкнулись ВАЗ и ГАЗель. Оба водителя пострадали и госпитализированы. Накануне в Туле на улице Октябрьской столкнулись Hyundai Elantra, Ford Focus и Hyundai Solaris. В результате пострадали и были госпитализированы водители Hyundai Elantra и Hyundai Solaris.

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