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НОВОСТИ | Общество



01.11.2017 13:02 В Туле прошёл гала-концерт областного фестиваля творчества пожилых
Надежда Долгих

В Туле прошёл гала-концерт областного фестиваля творчества пожилых

| фото |
Гастроли, репетиции, интервью стали для них повседневностью с тех пор, как они … вышли на пенсию. «Наш коллектив молодой, нам всего три года. Коллектив исполняет народные песни, есть авторские», - рассказал руководитель ансамбля «Любавушка» Александр Головко.

Для них выступления на сцене – способ не только самовыражения, но и адаптации в изменившемся мире. Необходимость в общении чувствуют многие пенсионеры, поэтому самые активные из них берут на себя инициативу по созданию новых коллективов.

«Инициатором была я, так как являюсь председателем Суворовского районного отделения союза пенсионеров. Мы посчитали, что этот ансамбль просто необходим нашей организации, ведь у нас много поющих бабушек», - говорит руководитель ансамбля «Злата Русь» Зоя Савина.

В заключительный тур прошли 200 самых активных и творческих участников из 18 муниципалитетов. Среди них - ложкари, гармонисты, чтецы, вокальные ансамбли и танцевальные коллективы. У всех идей для творчества - хоть отбавляй! Фестиваль прошел в рамках масштабного проекта регионального отделения партии «Единая Россия» «Старшее поколение».

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Воробьева, «люди зачастую замыкаются в своих квартирах. Мы пытаемся как раз вытащить людей, пригласить их на различные мероприятия, чтобы здесь они могли пообщаться между собой, рассказать какие-то новости, передать опыт молодым».

Творчество и выступления на сцене помогают не только приобрести новые знакомства, но и сблизиться с родными, ведь их поддержка для пенсионеров так необходима!














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