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НОВОСТИ | Общество



01.11.2017 12:43 В Тульской области прокуроры обнаружили у полицейских почти 1000 укрытых дел
Вести-Тула

В Тульской области прокуроры обнаружили у полицейских почти 1000 укрытых дел

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На сумму более полумиллиона рублей нанесен ущерб незаконной охотой в Кимовском, Суворовском, Ефремовском и Алексинском районах. Всего же по итогам девяти месяцев в УМВД России по Тульской области поступило 22 обращения на подобные нарушения, по результатам их рассмотрения заведены уголовные дела. Об этом шла речь на расширенном заседании коллегии прокуратуры нашего региона.

Немало нареканий у стражей закона и на нарушения при выдаче разрешений на добычу животных, ненадлежащую охрану охотугодий и многое другое. Также на заседании говорили о надзоре за производством дознания правоохранительными органами.

Как сообщил прокурор Тульской области Александр Козлов, «для устранений нарушения принято 654 меры реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено почти 900 сотрудников полиции. По инициативе прокуроров на учет поставлено 995 укрытых преступлений, отменено 27 постановлений о возбуждении уголовных дел. Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел почти 22 тысячи. Признаны незаконными 53 постановления о прекращении уголовных дел, свыше 100 постановлений о приостановлении дознания».
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