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01.11.2017 12:43 В Тульской области прокуроры обнаружили у полицейских почти 1000 укрытых дел Вести-Тула





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Немало нареканий у стражей закона и на нарушения при выдаче разрешений на добычу животных, ненадлежащую охрану охотугодий и многое другое. Также на заседании говорили о надзоре за производством дознания правоохранительными органами.



Как сообщил прокурор Тульской области Александр Козлов, «для устранений нарушения принято 654 меры реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено почти 900 сотрудников полиции. По инициативе прокуроров на учет поставлено 995 укрытых преступлений, отменено 27 постановлений о возбуждении уголовных дел. Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел почти 22 тысячи. Признаны незаконными 53 постановления о прекращении уголовных дел, свыше 100 постановлений о приостановлении дознания».



На сумму более полумиллиона рублей нанесен ущерб незаконной охотой в Кимовском, Суворовском, Ефремовском и Алексинском районах. Всего же по итогам девяти месяцев в УМВД России по Тульской области поступило 22 обращения на подобные нарушения, по результатам их рассмотрения заведены уголовные дела. Об этом шла речь на расширенном заседании коллегии прокуратуры нашего региона.Немало нареканий у стражей закона и на нарушения при выдаче разрешений на добычу животных, ненадлежащую охрану охотугодий и многое другое. Также на заседании говорили о надзоре за производством дознания правоохранительными органами.Как сообщил прокурор Тульской области Александр Козлов, «для устранений нарушения принято 654 меры реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено почти 900 сотрудников полиции. По инициативе прокуроров на учет поставлено 995 укрытых преступлений, отменено 27 постановлений о возбуждении уголовных дел. Отменено постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел почти 22 тысячи. Признаны незаконными 53 постановления о прекращении уголовных дел, свыше 100 постановлений о приостановлении дознания».





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