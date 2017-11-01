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01.11.2017 10:42 В Киреевск пришли управляющие компании из других районов Виталий Моторин





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Обе эти компании далеки от зеленой зоны регионального рейтинга. Чаша терпения жителей, что было видно на общем собрании, переполнена. Как рассказал глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «уборка снега, обслуживание домов – нареканий огромное количество. Большое количество штрафов было выписано управляющим компаниям. За эти деньги дома можно было качественно обслуживать».



Миллион рублей на двоих - такова сумма накопившихся штрафов. Но сменить управляющую компанию могут своим решением только сами жители. И сначала надо понять, нужна ли вам компания вообще. ТСЖ и актуальную как раз для малых городов форму непосредственного управления никто не отменял. «Она предусмотрена в домах с численностью до 30 квартир. Все расчёты с поставщиками ресурсов жители осуществляют напрямую», - рассказала руководитель проекта «Народный контроль ЖКХ» Анастасия Дементьева.



На выбор жителям Киреевска предложили сразу пять управляющих компаний из других районов и муниципалитетов. Если кто-то в силу географического положения считает себя монополистом в сфере ЖКХ, то он заблуждается, говорят в жилинспекции. По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «любая управляющая компания, которая получила лицензию, может предложить свои услуги в любой район. Здесь про монополию говорить нельзя. Цель нашей встречи – помочь сделать выбор, ведь из 150 компаний выбрать тяжело».



Жителям Киреевска теперь осталось провести собрания собственников квартир и сделать свой выбор.



Почти 500 тысяч квадратных метров - таков объем жилого фонда в Киреевске, но на весь райцентр с населением в 25 тысяч человек работают всего две управляющие компании, да и те принадлежат одному человеку. Вот уж действительно - никакой альтернативы.Обе эти компании далеки от зеленой зоны регионального рейтинга. Чаша терпения жителей, что было видно на общем собрании, переполнена. Как рассказал глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «уборка снега, обслуживание домов – нареканий огромное количество. Большое количество штрафов было выписано управляющим компаниям. За эти деньги дома можно было качественно обслуживать».Миллион рублей на двоих - такова сумма накопившихся штрафов. Но сменить управляющую компанию могут своим решением только сами жители. И сначала надо понять, нужна ли вам компания вообще. ТСЖ и актуальную как раз для малых городов форму непосредственного управления никто не отменял. «Она предусмотрена в домах с численностью до 30 квартир. Все расчёты с поставщиками ресурсов жители осуществляют напрямую», - рассказала руководитель проекта «Народный контроль ЖКХ» Анастасия Дементьева.На выбор жителям Киреевска предложили сразу пять управляющих компаний из других районов и муниципалитетов. Если кто-то в силу географического положения считает себя монополистом в сфере ЖКХ, то он заблуждается, говорят в жилинспекции. По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «любая управляющая компания, которая получила лицензию, может предложить свои услуги в любой район. Здесь про монополию говорить нельзя. Цель нашей встречи – помочь сделать выбор, ведь из 150 компаний выбрать тяжело».Жителям Киреевска теперь осталось провести собрания собственников квартир и сделать свой выбор.





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