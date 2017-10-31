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31.10.2017 19:24 В тульском СИЗО №1 создали условия, близкие к европейским Олег Масальский





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После этого подозреваемые и обвиняемые направляются в медицинский блок. Как рассказал начальник ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Тульской области Юрий Медведев, «…в трехдневный срок все поступающие в исправительное учреждение проходят медицинское обследование».



В каждой камере от 6 до 12 человек. Сегодня наполняемость СИЗО №1 составляет порядка 80 процентов. Так что забитых до отказа камер мы не встретили. Здесь вообще всё немного не так как показывают в фильмах. Как рассказал начальник УФСИН России по Тульской области Юрий Краснов, «…предусматривается различная форма дифференциации. Например, те, кто впервые привлекается к уголовной ответственности содержаться отдельно от тех, кто привлекается повторно. Курящие содержатся отдельное от тех, кто не курит».



Сегодня условия, в которых подозреваемые и обвиняемые заключенные под стражу ждут решения суда, близки к европейским. По крайне мере в СИЗО №1 журналисты увидели именно такую картину. Но, даже отбывая срок в этих стенах, возвращаться в казенный дом не хочет никто.



В СИЗО №1 свою вахту несут 210 сотрудников УФСИН. На посту они и в свой профессиональный праздник. Ведь не охраняй они порядок внутри учреждения, неизвестно, как жилось бы нам снаружи.



Многие знают это здание в районе Центрального стадиона. Законопослушному гражданину здесь делать нечего. Тем не менее, для журналистов сегодня сделали исключение. На входе строжайший контроль, включая сканирование биометрических данных, сводит на нет попытку так называемой подмены и побега.После этого подозреваемые и обвиняемые направляются в медицинский блок. Как рассказал начальник ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Тульской области Юрий Медведев, «…в трехдневный срок все поступающие в исправительное учреждение проходят медицинское обследование».В каждой камере от 6 до 12 человек. Сегодня наполняемость СИЗО №1 составляет порядка 80 процентов. Так что забитых до отказа камер мы не встретили. Здесь вообще всё немного не так как показывают в фильмах. Как рассказал начальник УФСИН России по Тульской области Юрий Краснов, «…предусматривается различная форма дифференциации. Например, те, кто впервые привлекается к уголовной ответственности содержаться отдельно от тех, кто привлекается повторно. Курящие содержатся отдельное от тех, кто не курит».Сегодня условия, в которых подозреваемые и обвиняемые заключенные под стражу ждут решения суда, близки к европейским. По крайне мере в СИЗО №1 журналисты увидели именно такую картину. Но, даже отбывая срок в этих стенах, возвращаться в казенный дом не хочет никто.В СИЗО №1 свою вахту несут 210 сотрудников УФСИН. На посту они и в свой профессиональный праздник. Ведь не охраняй они порядок внутри учреждения, неизвестно, как жилось бы нам снаружи.











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