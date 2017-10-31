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|31.10.2017 18:58 Жители региона стали делать больше денежных вкладов
|"Вести-Тула"
Туляки стали делать больше денежных вкладов. Объем средств, привлеченных банковским сектором Тульской области, достиг почти 240 млрд. рублей.
Жители региона предпочитают открывать вклады в рублях. Индивидуальные предприниматели Тульской области хранят в банках региона 2,8 млрд. рублей. Общая сумма депозитов юридических лиц и граждан в кредитных организациях, работающих на территории региона, составила 187,5 млрд. рублей.
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