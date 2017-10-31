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31.10.2017 18:53 Алексей Дюмин подписал закон об административных правонарушениях "Вести-Тула"





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Административный штраф за нарушения для граждан устанавливается в размере от 2 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц - от 200 до 450 000 рублей. Норма вводится с 1 января 2021 года. У



становление административной ответственности за нарушение правил благоустройства является обязательным условием для предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку государственной программы Тульской области и муниципальных программ формирования современной городской среды.







Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон об административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства. Он коснётся собственников, владельцев, арендаторов объектов мунициапльных образований.Административный штраф за нарушения для граждан устанавливается в размере от 2 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц - от 200 до 450 000 рублей. Норма вводится с 1 января 2021 года. Установление административной ответственности за нарушение правил благоустройства является обязательным условием для предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку государственной программы Тульской области и муниципальных программ формирования современной городской среды.

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