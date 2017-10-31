НОВОСТИ | Происшествия







31.10.2017 18:34 Туляк подозревается в крупном мошенничестве с зерном "Вести-Тула"





| фото |



После того, как на расчётный счёт тульской фирмы поступило более четырех миллионов рублей за зерно, в Тамбовскую область было направлено извещение о невозможности отгрузки из-за загруженности элеватора. Тамбовчане связались с руководством элеватора, где выяснилось, что никакой пшеницы, принадлежащей тульской организации, с которой заключен договор, нет. Тамбовская фирма обратилась в тульскую полицию.



Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…в результате проведенных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции директор тульского общества с ограниченной ответственностью, который снял часть денежных средств и пытался снять оставшиеся деньги. Мужчина признался в совершении мошеннических действий. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет шесть лет лишения свободы. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все детали и обстоятельства данного противоправного деяния.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. По предварительным данным, между одной из организаций в Тамбовской области и обществом с ограниченной ответственностью Тулы был заключён договор на поставку пшеницы.После того, как на расчётный счёт тульской фирмы поступило более четырех миллионов рублей за зерно, в Тамбовскую область было направлено извещение о невозможности отгрузки из-за загруженности элеватора. Тамбовчане связались с руководством элеватора, где выяснилось, что никакой пшеницы, принадлежащей тульской организации, с которой заключен договор, нет. Тамбовская фирма обратилась в тульскую полицию.Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «…в результате проведенных мероприятий установлен и доставлен в отдел полиции директор тульского общества с ограниченной ответственностью, который снял часть денежных средств и пытался снять оставшиеся деньги. Мужчина признался в совершении мошеннических действий. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.6 ст. 159 УК «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет шесть лет лишения свободы. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все детали и обстоятельства данного противоправного деяния.









Читать @gtrktula

















