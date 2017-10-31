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31.10.2017 18:10 Судебные приставы могут теперь задерживать должников "Вести-Тула"





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Поймать должников оказалось задачей не из легких, большинство из них скрываются или просто не открывают двери. Однако это влечет еще большую ответственность. За отказ от выплаты долга в течении двух месяцев и более есть серьезный риск попасть за решетку.



«Кто-то пытается договариваться с бывшими супругами, искать какой-то компромисс. Кто-то отказывается платить алименты. - Рассказывает судебный пристав-исполнитель Управления федеральной службы судебных приставов по Тульской области Александра Полякова. – Если должник не платит алименты более двух месяцев, то в отношении него составляется административный протокол и суд назначает ему обязательные работы от 30 до 150 часов. После этого, если он продолжает не платить алименты, должник может быть привлечен к уголовной ответственности».







В нашем регионе большинство уклоняющихся от выплат алиментов – отцы. Но порой от выполнения родительского долга пытаются отказаться и мамы. Сегодня рано утром тульские судебные приставы с еженедельным рейдом вышли и на улицы города.Поймать должников оказалось задачей не из легких, большинство из них скрываются или просто не открывают двери. Однако это влечет еще большую ответственность. За отказ от выплаты долга в течении двух месяцев и более есть серьезный риск попасть за решетку.«Кто-то пытается договариваться с бывшими супругами, искать какой-то компромисс. Кто-то отказывается платить алименты. - Рассказывает судебный пристав-исполнитель Управления федеральной службы судебных приставов по Тульской области Александра Полякова. – Если должник не платит алименты более двух месяцев, то в отношении него составляется административный протокол и суд назначает ему обязательные работы от 30 до 150 часов. После этого, если он продолжает не платить алименты, должник может быть привлечен к уголовной ответственности».





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