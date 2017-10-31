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31.10.2017 15:32 В тульской прокуратуре заключены соглашения о взаимодействии Александр Конов





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Соглашение о совместных действиях по пресечению таких фактов подписали прокурор Тульской области Александр Козлов, начальник регионального УМВД Сергей Галкин и руководитель следственного управления следственного комитета России Александр Стариков



Также еще более тесной станет работа прокуратуры области и управления налоговой службы. Здесь в качестве объекта совместного преследования намечены фирмы-однодневки и так называемые посредники, с помощью которых расхищаются бюджетные средства в сфере оборонной промышленности.





Силовые структуры Тульской области сегодня, в буквальном смысле, объединились против начальников, не выплачивающих или задерживающих зарплаты и стипендии.Соглашение о совместных действиях по пресечению таких фактов подписали прокурор Тульской области Александр Козлов, начальник регионального УМВД Сергей Галкин и руководитель следственного управления следственного комитета России Александр СтариковТакже еще более тесной станет работа прокуратуры области и управления налоговой службы. Здесь в качестве объекта совместного преследования намечены фирмы-однодневки и так называемые посредники, с помощью которых расхищаются бюджетные средства в сфере оборонной промышленности.

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