НОВОСТИ | Общество







31.10.2017 14:56 В домах на Хворостухина в Туле вновь стало светло "Вести-Тула"





| фото |



Главное управление по Пролетарскому округу совместно с Центром гражданской защиты и спасательных работ оперативно обеспечило работу генераторов, которые подавали электроэнергию и тепло в детский сад и тепло в жилые дома. Затем было обнаружено место порыва кабеля - в районе дома 7-а по 4-му Дачному проезду. Ремонтные работы удалось завершить только сегодня в ноль часов 40 минут.







Работы по восстановлению силового кабеля в Пролетарском районе завершили сегодня ночью. Напомним, в ночь с 29 на 30 октября без света остались четыре многоквартирных жилых дома на улице Хворостухина в Туле. Это дома номер 15, 15-а, 31 и 33. Также обесточен оказался детский сад на Хворостухина, 9.Главное управление по Пролетарскому округу совместно с Центром гражданской защиты и спасательных работ оперативно обеспечило работу генераторов, которые подавали электроэнергию и тепло в детский сад и тепло в жилые дома. Затем было обнаружено место порыва кабеля - в районе дома 7-а по 4-му Дачному проезду. Ремонтные работы удалось завершить только сегодня в ноль часов 40 минут.

Читать @gtrktula

















