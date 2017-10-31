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31.10.2017 13:54 Тульским школьникам помогут выбрать книги для участия в конкурсе “Живая классика” Вести-Тула





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Сейчас идет прием заявок. И уже на этом этапе школьникам важно выбрать такое произведение для чтения наизусть, которое позволит им наиболее убедительно продемонстрировать свои способности. Помочь им в этом - такова цель семинара «Живая классика. Выбираем книгу для участия в конкурсе», который пройдет сегодня в областной детской библиотеке.



Его участники (а это педагоги, библиотекари, районные кураторы конкурса) обменяются опытом, проведут презентации и дискуссии, познакомятся с новым уникальным проектом «Всероссийская школьная летопись», благодаря которому каждый ребенок сможет попробовать себя в роли писателя и выпустить вместе с друзьями эксклюзивную книгу класса.



Финал - в Артеке, суперфинал - на Красной площади в Москве ждет победителей самого масштабного литературного проекта для школьников - конкурса юных чтецов «Живая классика». Более 2,5 миллионов ребят принимают в нем участие ежегодно.Сейчас идет прием заявок. И уже на этом этапе школьникам важно выбрать такое произведение для чтения наизусть, которое позволит им наиболее убедительно продемонстрировать свои способности. Помочь им в этом - такова цель семинара «Живая классика. Выбираем книгу для участия в конкурсе», который пройдет сегодня в областной детской библиотеке.Его участники (а это педагоги, библиотекари, районные кураторы конкурса) обменяются опытом, проведут презентации и дискуссии, познакомятся с новым уникальным проектом «Всероссийская школьная летопись», благодаря которому каждый ребенок сможет попробовать себя в роли писателя и выпустить вместе с друзьями эксклюзивную книгу класса.

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