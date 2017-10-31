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НОВОСТИ | Общество



31.10.2017 13:54 Тульским школьникам помогут выбрать книги для участия в конкурсе “Живая классика”
Вести-Тула

Тульским школьникам помогут выбрать книги для участия в конкурсе “Живая классика”

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Финал - в Артеке, суперфинал - на Красной площади в Москве ждет победителей самого масштабного литературного проекта для школьников - конкурса юных чтецов «Живая классика». Более 2,5 миллионов ребят принимают в нем участие ежегодно.

Сейчас идет прием заявок. И уже на этом этапе школьникам важно выбрать такое произведение для чтения наизусть, которое позволит им наиболее убедительно продемонстрировать свои способности. Помочь им в этом - такова цель семинара «Живая классика. Выбираем книгу для участия в конкурсе», который пройдет сегодня в областной детской библиотеке.

Его участники (а это педагоги, библиотекари, районные кураторы конкурса) обменяются опытом, проведут презентации и дискуссии, познакомятся с новым уникальным проектом «Всероссийская школьная летопись», благодаря которому каждый ребенок сможет попробовать себя в роли писателя и выпустить вместе с друзьями эксклюзивную книгу класса.











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