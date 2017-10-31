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НОВОСТИ | Общество



31.10.2017 13:03 На компенсацию за гибель урожая Тульской области выделено более 400 миллионов
Вести-Тула

На компенсацию за гибель урожая Тульской области выделено более 400 миллионов

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Тульским фермерам начали выплачивать компенсации за гибель урожая. Денежные средства региональное министерство перечисляет хозяйствам, пострадавшим от гибели урожая из-за неблагоприятных погодных условий в период уборочной страды 2016 года.

На эти цели на Тульскую губернию из федерального бюджета выделено более 400 миллионов рублей. Всего, по данным облправительства, пострадали 116 хозяйств, урожай погиб более чем на 39 тыс. га.

Как рассказал генеральный директор ООО «Киреевские просторы» Сергей Силуянов, “потери у нас составили 6 миллионов рублей. Мы получили всё полностью, 100%. Спасибо губернатору, министру сельского хозяйства. Деньги дали вовремя, потому что цены на зерно очень низкие, на овощи цены средние. Даже на рапс цена ниже на 8 рублей за килограмм, чем в прошлом году”.
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