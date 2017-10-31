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31.10.2017 12:48 В Тульской области объявлен жёлтый уровень опасности Вести-Тула





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Местами пройдет сильный дождь, усилится ветер: его порывы могут достигать 12-17, а то и 23-х метров в секунду. В связи с этим в регионе объявлен потенциально опасный жёлтый уровень. Будьте осторожны и внимательны!





По информации синоптиков, в самое ближайшее время ситуация за окном кардинально изменится. Уже завтра наш регион, как и весь Центральный федеральный округ, может накрыть снежный покров высотой до пяти сантиметров. И всё это благодаря влиянию циклона.Местами пройдет сильный дождь, усилится ветер: его порывы могут достигать 12-17, а то и 23-х метров в секунду. В связи с этим в регионе объявлен потенциально опасный жёлтый уровень. Будьте осторожны и внимательны!

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