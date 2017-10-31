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31.10.2017 10:23 Что делать, если не хватает тепла? Олег Масальский





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Надо сказать, что квартира Надежды Федоровны угловая. Естественно, что пожилой человек не в силах сделать ремонт и утеплить балкон двери и полы. А это тоже немаловажно для сохранения тепла в квартире. Кстати, по санитарным нормам в жилище температура считается нормальной от 18 до 24 градусов. Если ниже, то и платить за отопление собственник должен соответственно меньше.



По словам заместителя начальника отдела Управления Роспортебнадзора по Тульской области Татьяны Шевелёвой, “жители имеют право обратиться прежде всего в свою управляющую компанию, которая обязана составить акт обследования. В случае нарушения температурного режима гражданин имеет право на корректировку и перерасчет”.



Надежда Пилипченко в свою управляющую компанию обращалась, пенсионерке пообещали разобраться. Однако справедливости ради стоит заметить, что дом дому рознь. И если одни тепло держат плохо, даже в не морозную погоду коммунальщикам стоит побольше открывать вентиль. Ведь собственники за это платят немалые деньги.



За окном пока устойчивый плюс, но в квартире пенсионерки Надежды Пилипченко батареи чуть теплые. И хотя термометр показывает в комнате плюс 19 с половиной градусов, пожилой человек мерзнет. “Сплю под двумя одеялами, наливаю бутылку с горячей водой, но всё равно мёрзну”, - рассказывает жительница дома №12 по улице Курковой.Надо сказать, что квартира Надежды Федоровны угловая. Естественно, что пожилой человек не в силах сделать ремонт и утеплить балкон двери и полы. А это тоже немаловажно для сохранения тепла в квартире. Кстати, по санитарным нормам в жилище температура считается нормальной от 18 до 24 градусов. Если ниже, то и платить за отопление собственник должен соответственно меньше.По словам заместителя начальника отдела Управления Роспортебнадзора по Тульской области Татьяны Шевелёвой, “жители имеют право обратиться прежде всего в свою управляющую компанию, которая обязана составить акт обследования. В случае нарушения температурного режима гражданин имеет право на корректировку и перерасчет”.Надежда Пилипченко в свою управляющую компанию обращалась, пенсионерке пообещали разобраться. Однако справедливости ради стоит заметить, что дом дому рознь. И если одни тепло держат плохо, даже в не морозную погоду коммунальщикам стоит побольше открывать вентиль. Ведь собственники за это платят немалые деньги.





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