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НОВОСТИ | Общество



31.10.2017 10:23 Что делать, если не хватает тепла?
Олег Масальский

За окном пока устойчивый плюс, но в квартире пенсионерки Надежды Пилипченко батареи чуть теплые

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За окном пока устойчивый плюс, но в квартире пенсионерки Надежды Пилипченко батареи чуть теплые. И хотя термометр показывает в комнате плюс 19 с половиной градусов, пожилой человек мерзнет. “Сплю под двумя одеялами, наливаю бутылку с горячей водой, но всё равно мёрзну”, - рассказывает жительница дома №12 по улице Курковой.

Надо сказать, что квартира Надежды Федоровны угловая. Естественно, что пожилой человек не в силах сделать ремонт и утеплить балкон двери и полы. А это тоже немаловажно для сохранения тепла в квартире. Кстати, по санитарным нормам в жилище температура считается нормальной от 18 до 24 градусов. Если ниже, то и платить за отопление собственник должен соответственно меньше.

По словам заместителя начальника отдела Управления Роспортебнадзора по Тульской области Татьяны Шевелёвой, “жители имеют право обратиться прежде всего в свою управляющую компанию, которая обязана составить акт обследования. В случае нарушения температурного режима гражданин имеет право на корректировку и перерасчет”.

Надежда Пилипченко в свою управляющую компанию обращалась, пенсионерке пообещали разобраться. Однако справедливости ради стоит заметить, что дом дому рознь. И если одни тепло держат плохо, даже в не морозную погоду коммунальщикам стоит побольше открывать вентиль. Ведь собственники за это платят немалые деньги.
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