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30.10.2017 22:14 Вышедший в Тульской области 6 том Книги памяти репрессированных – не последний Виталий Моторин





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Вместо фронта, куда он искренне просился со всеми комсомольцами института, на второй день войны отправился на Лубянку. «Меня вызвали к ректору, у которого сидел представитель НКГБ. Год длилось следствие, потому что я не признавал предъявленных обвинений. Были допросы на Лубянке, потом на Таганке, потом этапом отправили в Омск», - вспоминает узник исправительно-трудового лагеря Сергей Щеглов.



Вместо суда - решение некой комиссии и никаких объяснений. Впрочем, с миллионами советских граждан тогда поступили еще жестче.



Тесницкий лес, который находится в 20 километрах от Тулы, 80 лет назад ассоциировался со словом «расстрел». В братских могилах покоятся останки более 2500 человек. Дата смерти на всех здешних табличках примерно одинакова - конец 30-х годов прошлого века.



«Более 20 тысяч человек пострадали, из них по Тульской области погибло не менее пяти тысяч», - рассказал заместитель председателя Тульского областного общества «Мемориал» Владимир Саксонов.



И эти цифры не окончательны - доподлинно узнать, сколько же человек были репрессированы хотя бы в одной Тульской области, можно будет после завершения Книги памяти, но вышедший недавно 6-й ее том пока не последний.



А биография такова - 5 из 95 лет своей жизни Сергей Львович провел в трудовом исправительном лагере Норильска. Сын репрессированных еще ранее родителей и автор чуть более смелых чем нужно статей в литературных журналах, был обвинен в антисоветской деятельности в 41-ом.Вместо фронта, куда он искренне просился со всеми комсомольцами института, на второй день войны отправился на Лубянку. «Меня вызвали к ректору, у которого сидел представитель НКГБ. Год длилось следствие, потому что я не признавал предъявленных обвинений. Были допросы на Лубянке, потом на Таганке, потом этапом отправили в Омск», - вспоминает узник исправительно-трудового лагеря Сергей Щеглов.Вместо суда - решение некой комиссии и никаких объяснений. Впрочем, с миллионами советских граждан тогда поступили еще жестче.Тесницкий лес, который находится в 20 километрах от Тулы, 80 лет назад ассоциировался со словом «расстрел». В братских могилах покоятся останки более 2500 человек. Дата смерти на всех здешних табличках примерно одинакова - конец 30-х годов прошлого века.«Более 20 тысяч человек пострадали, из них по Тульской области погибло не менее пяти тысяч», - рассказал заместитель председателя Тульского областного общества «Мемориал» Владимир Саксонов.И эти цифры не окончательны - доподлинно узнать, сколько же человек были репрессированы хотя бы в одной Тульской области, можно будет после завершения Книги памяти, но вышедший недавно 6-й ее том пока не последний.





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