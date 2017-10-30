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НОВОСТИ | Общество



30.10.2017 22:14 Вышедший в Тульской области 6 том Книги памяти репрессированных – не последний
Виталий Моторин

Дата смерти на всех здешних табличках примерно одинакова - конец 30-х годов прошлого века

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А биография такова - 5 из 95 лет своей жизни Сергей Львович провел в трудовом исправительном лагере Норильска. Сын репрессированных еще ранее родителей и автор чуть более смелых чем нужно статей в литературных журналах, был обвинен в антисоветской деятельности в 41-ом.

Вместо фронта, куда он искренне просился со всеми комсомольцами института, на второй день войны отправился на Лубянку. «Меня вызвали к ректору, у которого сидел представитель НКГБ. Год длилось следствие, потому что я не признавал предъявленных обвинений. Были допросы на Лубянке, потом на Таганке, потом этапом отправили в Омск», - вспоминает узник исправительно-трудового лагеря Сергей Щеглов.

Вместо суда - решение некой комиссии и никаких объяснений. Впрочем, с миллионами советских граждан тогда поступили еще жестче.

Тесницкий лес, который находится в 20 километрах от Тулы, 80 лет назад ассоциировался со словом «расстрел». В братских могилах покоятся останки более 2500 человек. Дата смерти на всех здешних табличках примерно одинакова - конец 30-х годов прошлого века.

«Более 20 тысяч человек пострадали, из них по Тульской области погибло не менее пяти тысяч», - рассказал заместитель председателя Тульского областного общества «Мемориал» Владимир Саксонов.

И эти цифры не окончательны - доподлинно узнать, сколько же человек были репрессированы хотя бы в одной Тульской области, можно будет после завершения Книги памяти, но вышедший недавно 6-й ее том пока не последний.
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